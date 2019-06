Zwolle weigert lokale ombudsman voor zorgklachten aan te stellen

Jongen in Zwolle bedreigd met mes en ziekenhuis in geslagen

23 juni Op de Twistvlietbrug in de wijk Stadshagen in Zwolle is een jongen bedreigd met een vlindermes en geslagen. Het slachtoffer heeft meerdere klappen op zijn hoofd gekregen waarna hij naar het ziekenhuis moest om gehecht te worden, dat laat Politie Zwolle weten via Facebook.