Zwolle werkt mee aan komst vijfde coffeeshop

Meer boodschap­pen nodig voor Zwolse kerstpak­ket­ten

15:00 De Kerstpakketten-actie in Zwolle bleek vorig jaar zó populair, dat er een groot tekort ontstond aan boodschappen. Dat moest anders. Dit jaar werken er meer supermarkten mee en ligt het maximum op 2500 pakketten. Ook al is dat geen keiharde grens. ,,We doen niet aan op is op. Dat past niet bij ons,'' vertelt mede-organisator Sietske van der Herberg.