Zwolle wil af van wachtlijst om coffeeshop te beginnen

Kinderen nemen Stations­plein in Zwolle op ooghoogte onder de loep

14 maart Leuk en aardig, alle plannen met het Stationsplein in Zwolle. Bedacht door knappe koppen, maar stuk voor stuk volwassen. Reden genoeg voor Buitensporig Zwolle om het plein, zoals het nu is, eens met basisschoolkinderen te bekijken. ,,Al was het maar omdat zij letterlijk op een andere hoogte naar dingen kijken’’, legt Gooitske Zijlstra uit. De uitkomsten worden aangeboden aan het gemeentebestuur. Misschien kan dat er nog wat mee.