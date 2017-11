Zwolle wil alleen windmolens in buitengebied

Dit blijkt uit de Zwolse Energiegids, een handvat voor initiatiefnemers van grootschalige energieprojecten. Het college van burgemeester en wethouders moest dit opstellen, nadat een rommelig proces eerder dit jaar uitmondde in het sneuvelen van het windmolenproject op Voorst. Scania, Blauwvinger Energie en hogeschool Windesheim wilden op het terrein van de vrachtwagenbouwer twee tot drie molens plaatsen. Hier kwam veel verzet tegen, waarna het drietal stopte met het project in afwachting van duidelijkere spelregels.

Die zijn er nu. In de gids is in kaart gebracht waar kansrijke plekken zijn voor grootschalige opwekking van stroom uit zon, wind en waterkracht en aardwarmte (geothermie). Grote delen van het buitengebied lenen zich volgens de gemeente voor zonneparken. Opwekking van stroom uit waterkracht is lastiger. Hiervoor lijken mogelijkheden bij de kribben in de IJssel. Aan de noordkant van Zwolle is één kansrijk gebied voor warmtewinning uit de bodem.