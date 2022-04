Zwolle wil dat Bevrijdingsfestival Overijssel gratis blijft: ‘Kern van succes’

Het idee van het Bevrijdingsfestival Overijssel om vanaf volgend jaar mogelijk entreegeld te vragen, zorgt niet voor enthousiaste reacties binnen de gemeente Zwolle. ,,De kern van het succes van het bevrijdingsfestival is dat het gratis en vrij toegankelijk is. Onze wens is dat dit zo blijft”, is het antwoord het college van B&W op kritische vragen van de SP.

Het bevrijdingsfestival in Groningen vraagt bij de komende editie op 5 mei voor het eerst vijf euro entreegeld aan bezoekers en volgens het bevrijdingsfestival Overijssel is dat voor volgend jaar ook een optie in Zwolle.

Klein bedrag

,,We hopen dat komende editie goed gaat met veel bezoekers en een goede omzet en dat we geen verlies lijden. Anders gaan we kijken of we volgend jaar toch ook entreegeld moeten vragen. Met een klein bedrag en gratis kaarten voor minima, kan je het festival alsnog voor veel mensen toegankelijk houden”, vertelde festivaldirecteur Annemien Brugging een maand geleden. De organisatie zegt er alles aan te doen om geen entreegeld te hoeven vragen.

Poll Is het goed dat het Bevrijdingsfestival Overijssel entreegeld vraagt? Ja, een festival kost nou eenmaal geld

Ik twijfel

Nee, dit past niet bij een bevrijdingsfestival Is het goed dat het Bevrijdingsfestival Overijssel entreegeld vraagt? Ja, een festival kost nou eenmaal geld (29%)

Ik twijfel (6%)

Nee, dit past niet bij een bevrijdingsfestival (65%)

Na deze uitspraken in de Stentor heeft SP-fractievoorzitter Brammert Geerling vragen gesteld aan het college van Zwolle. ‘De kern van het bevrijdingsfestival is dat we samen ongeacht inkomen de vrijheid kunnen vieren. Wij vragen de gemeente de organisatie te ondersteunen, maar ook om harde eisen te verbinden aan onze subsidie en geen entree te vragen’, stelt Geerling.