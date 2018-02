Zwolle wil energiezuinig bouwen belonen met korting

Anne Marie uit Zwolle strijdt door tegen ta­baks­in­du­strie, hoe dan ook

10:48 Ze wil 'minstens' blijven leven tot de tabaksindustrie is veroordeeld. Longkankerpatiënt Anne Marie van Veen deed in 2016 als eerste aangifte. Morgen beslist justitie over vervolging. ,,En een dag later moet ik weer onder de scan.''