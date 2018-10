Zwolle wil 'in gesprek' over kleine, duurzame woonboten

De gemeente Zwolle wil graag met Guy Seelmann (48) in overleg over zijn plannen voor een parkje met vijftien kleine, duurzame woonboten. Ook andere Zwollenaren wordt gevraagd om met soortgelijke ideeën te komen.

Volgens woordvoerster Marieke Stenfert zijn er indertijd al gesprekken geweest met de initiatiefnemer. ,,De laatste keer dat we contact hadden met meneer Seelmann bevonden de plannen zich nog in een ander stadium.''

Seelmann bewoont al een wat oudere ark in het Almelose Kanaal, maar wil samen met zo'n vijftien duurzaam denkende Zwollenaren kleine woonboten laten bouwen, volgens het principe van de tiny houses. Dus zo efficiënt mogelijk ingericht, met hergebruik van materialen en volledig aangesloten op groene energie - liefst via waterkracht. Hij heeft al een plek op het oog in de IJssel, nabij Harculo. Maar ook andere locaties zijn denkbaar. Daarover gaat de groep belangstellenden eerdaags verder praten. Er zijn nu alleen nog maar tekeningen beschikbaar, maar er is veel animo, merkt Seelmann.

Toekomstbestendiger

In een reactie laat Stenfert namens de gemeente weten: ,,Veel Zwollenaren werken aan duurzame ideeën en er zijn uiteenlopende initiatieven om Zwolle toekomstbestendiger te maken. Die beweging willen we vergroten en versnellen.''

In 2016 is het programma Initiatiefrijk Zwolle in het leven geroepen. Dat geeft volgens de gemeente richting aan de 'vindingrijkheid' die nodig is. Stenfert: ,,De deur staat ook open voor bewoners en ondernemers die voorstellen hebben om duurzame energie op te wekken in Zwolle, sterker nog, als we een succes willen maken van de energietransitie hebben we betrokken Zwollenaren nodig die zelf met plannen komen.''

Of de gemeente helemaal mee kan in alle ideeën van Seelman, laat Stenfert nog even in het midden. ,,Het is nog wat te vroeg om deze vragen te beantwoorden.'' Wel wil Zwolle graag in gesprek.