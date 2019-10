Zwolle wil meer zicht op zorgcowboys die geld voor patiënten misbruiken

Met meer toezicht en controle moet sneller aan het licht komen of bedrijven extreme winsten maken en die wegsluizen via dividendconstructies, of zorggeld steken in vastgoed in plaats van in hun cliënten.

De aanscherping is volgens wethouder Klaas Sloots nodig ,,om te proberen te voorkomen dat we met de verkeerde partijen in zee gaan. Het is niet zo dat we elke maand een rechtszaak starten tegen zorgcowboys, maar we willen ook niet in die situatie komen."

In de kou

De wethouder deed zijn uitspraken in een debat met de gemeenteraad over het faillissement van Woonzorgcombinatie Overijssel, eerder dit jaar. Tientallen Zwolse cliënten kwamen in de kou te staan omdat zij door de ondergang van hun zorgaanbieder niet alleen de zorg maar ook de huisvesting wegviel. Hun woonruimte bleek gekoppeld te zijn aan hun zorgovereenkomst en was te duur om op zelf te kunnen betalen. Naar de vraag hoe dat kon loopt nog een onderzoek.

Onroerend goed

Het debacle was wel aanleiding voor de raadsfracties van VVD, ChristenUnie, Swollwacht en GroenLinks om in debat te gaan over de vraag wat Zwolle nog meer kan doen om misbruik van zorggeld tegen te gaan. Bij het actieplan dat nu in de maak is kijkt de gemeente ook naar de ervaringen in Twente. Daar worden zorgaanbieders uitgebreid gecheckt op zaken als de verhouding tussen winst en personeelskosten en hun belangen in onroerend goed voordat gemeenten met ze in zee gaan. Ook wordt voorkomen dat foute aanbieders onder een andere naam of via een andere constructie toch weer aan de bak komen. En Enschede doet zelfs alleen maar zaken met organisaties die geen winstoogmerk hebben, zorgbv's komen er daar niet in.

Bellen rinkelen