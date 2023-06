Zwolle wil mening van inwoners over opvang asielzoekers: ‘Dat we vluchtelingen blijven opvangen staat vast’

In het Mercure Hotel aan de Hertsenbergweg in Zwolle worden vanaf 1 juli tot het eind van het jaar 60 alleenstaande minderjarige vreemdelingen opgevangen. Op 26 juni beginnen voorbereidende werkzaamheden in het hotel. Vijf dagen eerder is er een inloopbijeenkomst voor de buurt. Maar de gemeente Zwolle wil met al haar inwoners in gesprek over de opvang van asielzoekers en begint daar morgenavond mee.