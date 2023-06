Zwolle wil minder auto's in binnenstad: grote ondergrondse parkeergarage kost miljoenen

met video Een enorm terras op 34 meter boven de stad (en je leert ook nog wat over Zwolle en de Hanze)

De geschiedenis van de Hanze beleven kan vanaf nu in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Aan de hand van hologrammen en projecties in vier verschillende ruimtes reizen bezoekers door de tijd. Met als finalestuk een uitzicht over de stad boven op de kerk. ,,Zoiets ervaren kost gewoon geld.”