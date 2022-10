Zwolle wil na flinke kritiek in elke wijk met inwoners praten over komst asielzoekerscentrum

De gemeente Zwolle wil in elke wijk gesprekken voeren over het permanente asielzoekerscentrum voor maximaal 600 personen dat over enkele jaren - mogelijk verspreid over meerdere plekken - in de stad komt. Daarmee pareert de gemeente de soms felle kritiek over communicatie en inspraak rond komst van vluchtelingen.