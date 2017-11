Zwolle wil na sloop IJsselhallen kleiner evenementencomplex

De gemeente Zwolle heeft door bureau LAgroup onderzoek laten doen naar nut en noodzaak van een nieuwe hal. Het contract met exploitant Libéma voor de IJsselhallen loopt in 2023 af. Deze locatie aan de rand van woonwijk Kamperpoort is al jaren in beeld voor woningbouw. LAgroup concludeert dat Zwolle een geschikte stad is voor een evenementenhal voor concerten, publieksbeurzen en sportevenementen.

Megaconcerten

,,We mikken op de kleinste maat, 4300 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Groter hoeft in principe niet, want er zijn bijvoorbeeld geen megaconcerten in deze stad", licht wethouder René de Heer toe. De IJsselhallen zijn met 20.000 vierkante meter veel groter. ,,Maar dat complex is niet gebouwd voor evenementen, maar voor de veemarkt. De gewenste omvang is groot genoeg voor een gemiddeld IJsselhallenconcert." Het toekomstige complex moet multifunctioneel worden, zodat het geschikt is voor concerten, (kinder)activiteiten en zakelijke evenementen als de Bio-beurs.

Waar de nieuwe evenementenhal moet komen, is nog niet bekend. De huidige locatie lijkt uitgesloten. Eerder al zijn de Voorsterpoort en de stationsomgeving genoemd. Ook een plek nabij het PEC-stadion aan de Ceintuurbaan lijkt De Heer niet onlogisch.

Vervolgonderzoek

LAgroup gaat nu een vervolgonderzoek doen, waarin gekeken wordt welke marktpartijen er zijn voor een dergelijke hal. Op basis daarvan bepaalt het college van burgemeester en wethouders hoe het verder gaat met dit dossier. ,,We hebben altijd gezegd dat we niet proactief willen handelen, het is iets van de markt. Dat vinden we nog steeds, maar we willen wel weten of er plek is voor zo'n hal en of er belangstelling is. Het hoofduitgangspunt blijft dat we er niet voor willen betalen", aldus De Heer.