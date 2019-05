Zwolle wil onder voorwaarden toch meedoen aan wietproef

Een gelegenheidsverbond van coalitiepartijen VVD en GroenLinks en oppositiefracties D66, SP en PvdA gaat hiermee in tegen het advies van de burgemeester. Meijer stelde eerder deze maand nog dat hij, net als veel van zijn collega's in grote steden, de huidige opzet van de proef niet goed vindt en daarom afziet van deelname. Het experiment zou een te beperkte omvang hebben, Zwolse coffeeshophouders zitten er niet op te wachten en ook de kosten voor de tien deelnemende gemeenten zijn nog niet bekend. De vijf fracties lieten zich er echter niet door overtuigen. Zij eisen via een motie dat Zwolle zich wel aanmeldt en daarbij het Rijk op het hart drukt dat ‘draagvlak bij coffeeshophouders en uitvoerbaarheid in het kader van openbare orde en veiligheid’ voorwaarden zijn om mee te doen. ,,Als het dan toch niet lukt, horen we het graag. Eerst maar eens een poging wagen in Den Haag om het zo aan te passen dat coffeeshops er wel heil in zien’’, zei VVD-leider Thom van Campen.