Zwolle wil ongewenste woningbeleggers weren

Laatste patiënten vertrekken uit IJsselmeer­zie­ken­hui­zen

13 november Minder dan tien patiënten worden vandaag en uiterlijk morgen nog vanuit de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad ontslagen dan wel naar andere ziekenhuizen overgebracht. De ontmanteling van de ziekenhuisbedden is inmiddels al zo goed als afgerond, zegt MC woordvoerder Geoffrey Rook. ,,Het is dus zeker niet zo dat er morgen een hele rij ambulances voor komt rijden om patiënten naar elders te brengen.’’