Zwolle wil scanauto voor parkeercontrole definitief invoeren

Op de fiets

Dat de scanauto nu waarschijnlijk definitief ingevoerd wordt - de gemeenteraad moet er nog een besluit over nemen - betekent trouwens niet dat er geen parkeercontroleurs meer nodig zijn. De scanauto registreert of er parkeergeld betaald is en of een auto rechtmatig op een vergunningplek staat. Als dat niet het geval is, krijgt de parkeercontroleur een seintje. Die gaat dan op de fiets naar die plek, doet een tweede check en schrijft eventueel een bekeuring uit. Want het kan bijvoorbeeld zijn dat de scanauto controleert terwijl de parkeerder nog onderweg is naar de automaat, of per ongeluk betaald heeft bij een automaat in de zone ernaast.