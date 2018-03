Zwolle wil ton aan zorggeld terug

Het was de in Enschede woonachtige zus van de hulpbehoevende Zwollenaar die naar de bestuursrechter stapte. De gemeente vorderde bij haar die 115.000 euro aan uitgekeerde zorggelden terug. Onterecht, vond ze. ,,Hij heeft hulp gehad.'' De gemeente maakte geen half werk van een melding van zorgverlener Achmea. Die had twijfels bij de hulpverlening door Emma Thuiszorg, het bedrijf van de zus van de man. Het pand van haar kantoor op een industrieterrein in Enschede stond te koop. De sociale recherche van de gemeente ging langdurig posten. Maar volgens de raadsman van de zorgverlener postte de recherche nou net op momenten dat het niet goed uitkwam. De uren dat de rechercheurs bij het huis van meneer postten, kwam er niemand langs. Dat is vergeleken met de declaraties waaruit vervolgens blijkt dat die niet kloppen. Een slordigheidje, vond de raadsman van de zus.

In een hoorzitting verklaarde de broer dat ze samen altijd de formulieren ondertekenden. ,,Mijn zus legde het allemaal uit. En dan tekende ik'', zei hij dinsdag in de rechtszaal via een tolk. De gemeente vermoedt dat de man door de zus onder druk is gezet. ,,Hij heeft die declaraties samen met zijn zus ingevuld. Uit ons onderzoek blijkt dat die feitelijk niet kunnen kloppen.'' De gemeente deed ook aangifte van fraude.

Getuigen

Volgens de advocaat hebben diverse getuigen dingen gezegd die ze niet zelf waarnamen. ,,Ze werden gevraagd om medewerking in een fraudeonderzoek. Niemand weigert zoiets. Door dat vooraf te melden krijg je de getuigen al mee in je verhaal. Dit onderzoek is ver onder de maat'', aldus de advocaat. Zijn pogingen een belangrijke getuige zelf te spreken lukten niet. Volgens een van de rechters had hij die getuige kunnen oproepen voor de zitting dinsdag. ,,Ja, dat had ook gekund'', reageerde hij. De zus benadrukte dat haar broer hulp nodig heeft. ,,Ik heb dat al die jaren gedaan. En doe dat nog steeds en blijft dat doen. Omdat hij mijn broer is. Ik kan hem niet in de steek laten.''