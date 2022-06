Zwolle wil weer baas worden in eigen grachten: vergunning verplicht voor verhuurders bootjes

Isala in Zwolle had bedrijf van cardiolo­gen al langer op de korrel: justitie vermoedt miljoenen­zwen­del

Ziekenhuis Isala in Zwolle is vorig jaar al gewezen op het hoge risico op belangenverstrengeling in het Isala Hartcentrum. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken. Meerdere cardiologen en oud-cardiologen hebben een belang in het bedrijf Diagram. De FIOD viel het Zwolse bedrijf binnen in een onderzoek naar corruptie door cardiologen, die vermoedelijk miljoenen euro aan smeergeld ontvingen.

22 juni