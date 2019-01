Zwolle wil wegwerpbekers op festivals gaan verbieden

Oppositiepartij D66 riep wethouder Monique Schuttenbeld gisteravond tijdens de raadsvergadering op om in navolging van de gemeente Amsterdam werk te maken van het terugdringen van festival-afval. ,,Er zijn enkele organisatoren die herbruikbare statiegeldbekers gebruiken, maar omdat het in Zwolle nog niet verplicht is ontstaan er nog met enige regelmaat zeer ongewenste situaties. In het licht van de verduurzaming van het gemeentelijk beleid zijn dat situaties die wat ons betreft zelfs bijna ‘onverkoopbaar’ zijn’’, zegt D66-raadslid David Hof. Volgens zijn partij is dit juist een terrein waarop voor de gemeente Zwolle vrij eenvoudig winst te halen valt.

Drempel

Wethouder Schuttenbeld (GroenLinks) vindt het per direct verbieden van wegwerpbekertjes echter een te rigoureuze maatregel. ,,Evenementen moeten zoveel mogelijk duurzaam worden georganiseerd, ook als het gaat om afval. Daar wordt al langer over gesproken met organisatoren en we stimuleren het in die gesprekken. Voor een aantal is het echter nog een drempel vanwege het kostenaspect. We stellen het nu nog niet verplicht, maar willen het wel gaan doen. Wellicht over twee jaar. Als je beleid gaat aanpassen, moet je organisatoren de tijd geven. Het gaat ook om betrouwbaarheid beleid.’’ Op die manier wil ze organisatoren de tijd geven om zich voor te bereiden op die nieuwe eis. ,,Want het heeft nogal wat voeten in de aarde.’’