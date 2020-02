Zwolle wordt langzaam een spons en dat is goed nieuws

Met meer dan 120 millimeter neerslag in februari is het in Zwolle nat. Zo nat dat op steeds meer plekken fietspaden en straten deels blank staan. Een serieus probleem dat vraagt om een aanpak, gaf onderzoeker Frans van de Ven dinsdag in de Stentor aan. ‘Maak van Zwolle een spons die verspreid over de stad het water opvangt’. Geen zorgen, stelt wethouder Anker. ,,We richten de stad steeds meer als die spons in.’’