Zwolle wordt PONG-walhalla

John Groenewold loopt door een hal van het voormalige PTT-gebouw aan de Westerlaan in Zwolle. Twintig jaar geleden begon hij met zijn vrouw computerspelmuseum Bonami in Epe, twee jaar geleden verhuisde hij het hier naartoe. Op drieduizend vierkante meter vloeroppervlakte staan talloze objecten die de ontstaansgeschiedenis van het gametijdperk vertellen.

Vitrines, stellagekasten en complete Arcadekasten met Pac-Man, Donkey Kong, Super Mario en Galaxy. Ze doen het nog. Alsof een tijdmachine je afzet in de jaren tachtig. Groenewold heeft momenteel echter vooral oog voor de ruimte rechts van de ingang, waar hij een permanente tentoonstelling heeft ingericht rond PONG.

Begin van het gametijdperk

Het mythische computerspel waarbij twee spelers met witte balkjes een wit blokje naar elkaar verplaatsen. ,,PONG wordt algemeen beschouwd als het begin van het gametijdperk", zegt Groenewold. Er zijn ongeveer vijftienhonderd verschillende versies van het spel op de markt gebracht. ,,Vooral tussen 1972 en 1984. Het mooie is: iedere uitvoering is anders, zowel qua design als spelbeleving. In het begin moest je bijvoorbeeld de puntentelling bijhouden op kralenrekje."

Atari vs. Magnavox

Binnen de gamewereld bestaat overigens discussie. Atari bracht PONG in 1972 op de markt in een arcadekast en zorgde er in 1975 met een zogenaamde gameconsole voor dat het thuis, op televisieschermen kon worden gespeeld. Groenewold ziet Atari echter niet als eerste PONG-producent. ,,De Magnavox Odyssey was in 1972, nog voor Atari, de allereerste, commercieel op de markt gebrachte gameconsole. Daarin zat al een spel dat heel veel leek op PONG."

Vanaf dinsdag wordt meer dan een kwart van alle bekende versies geëxposeerd in zijn museum. ,,Wij hebben onze eigen collectie mogen aanvullen met vierhonderd verschillende PONG-versies van René Lips, een particuliere verzamelaar uit Zwijndrecht."

Antiek

Terwijl Groenewold langs Belgische, Duitse, Finse en Nederlandse PONG-uitvoeringen wandelt: ,,Bij deze kan je bijvoorbeeld de snelheid instellen. Bij die daar, is de hoek van de bal groter. En daar staat een vier-persoons PONG-tafel. En deze is gewoon antiek", zegt hij voor een beschilderde houten kast met een televisieschermpje erin. ,,Een Winner uit 1979. Jammer dat-ie niet speelbaar is. Hoeveel het waard is? Niets, want hij is niet te koop."

Knettergaaf

Groenewolds favoriet is een driehoekige gameconsole waaruit een pistool steekt en waarop een racestuurtje bevestigd is. ,,De Telstar Arcade uit 1977. Vooral het design is knettergaaf. Hierop kan je dus PONG spelen, maar ook racen en schieten. Er zitten ook cartridges bij. Uniek voor die tijd. Fantastisch ding." Groenewold begint enthousiast te spelen. ,,PONG is een feest der herkenning. Als kind speelde ik me suf, we hielden complete toernooien. Als het mocht tenminste, want het spel was aangesloten op een televisie." Waarvan er in zijn jeugd slechts één per huishouden aanwezig was. ,,Dus als het journaal begon, kwam er gedonder in de tent."