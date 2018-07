Zwolle zat jarenlang fout met pollers in Kerkstraat

Apeldoorn­se politie­chef: Verwarde mensen horen niet in de cel

6:00 Mensen met verward gedrag die in de boeien worden geslagen, in een politieauto worden gezet en in een cel belanden: het gebeurt regelmatig. ,,Als je alleen maar ziek of de weg kwijt bent en je hebt niets strafbaars gedaan, hoor je niet in een cel. Dat is traumatisch’’, zegt politiechef Herman van Haarlem.