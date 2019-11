Zwolle zet definitief streep door sportgala

De riekprik­ker is vrijgespro­ken, noodweerex­ces. Wanneer is iemand (bijna) doden niet strafbaar?

9:25 De riekprikker van Wapenveld is in hoger beroep vrijgesproken. De 52-jarige man stak weliswaar met een greep in op de borstkas van zijn overbuurman, maar die had hem eerst met een knuppel aangevallen. Noodweerexces, volgens het Gerechtshof.