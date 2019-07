Zwolle zet huizenhandelaar voet dwars

Waterschap plaatst pomp bij Dobbevij­ver Zwolle om vissterfte te voorkomen

28 juli Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft zondag een pomp geplaatst bij de Dobbevijver in Zwolle om deze te voorzien van extra zuurstof. Dit in verband met dreigende vissterfte. Exact een jaar geleden legden duizenden vissen door zuurstofgebrek het loodje in de vijver in de wijk Aa-landen.