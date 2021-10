Zwolle zet in op ‘flexwonen’ om huizencrisis aan te pakken

De Zwolse burgemeester Peter Snijders ziet hoe zijn collega in Utrecht al aan het experimenteren is met flexwonen. In opdracht van woningcorporaties zijn daar vier verplaatsbare woongebouwen met in totaal 490 eenkamerstudio's gerealiseerd. Ze worden verhuurd aan jongeren, statushouders en mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Ook Den Bosch kent sinds enkele jaren flexwoningen.