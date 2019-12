Zwolle zet in op meer en beter toegeruste toezichthouders in de stad: ‘Huidige bezetting voldoet niet’

,,We doen er alles aan om te zorgen dat Zwollenaren en bezoekers zich hier prettig en veilig voelen’’, zegt wethouder William Dogger in een persbericht van de gemeente. Dogger is onder meer portefeuillebeheerder van beheer van de openbare ruimte, milieu en afval. De wethouder doet een oproep aan de Zwollenaren. ,,Een stad leefbaar en veilig houden doe je met elkaar. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een schone en aantrekkelijke buitenruimte. Waar je met plezier wandelt, je hond uitlaat of naar school fietst. We maken met zijn allen intensiever gebruik van de openbare ruimte. Dan moet je met elkaar wel een aantal afspraken maken over hoe je daarmee omgaat. Toezicht wordt daarom steeds belangrijker. Helaas zien we dat we met de huidige bezetting en werkwijze niet op het gewenste niveau toezicht kunnen houden.’’