Zwolle zet in op universitair onderwijs in stationsgebied en betere bereikbaarheid: wethouder mikt op 500 miljoen

Transfer­markt voor stikstof gaat open: boeren in Gelderland en Overijssel kunnen hun vergunning straks verhande­len

16 september Boeren in Gelderland en Overijssel kunnen hun overbodige stikstofruimte binnenkort verkopen of ‘verleasen’. Ongebruikte rechten van leegstaande stallen kunnen tijdelijk of definitief overgaan op collega-boeren of andere bedrijven. Zij krijgen zo de kans om projecten die sinds de stikstofcrisis stil liggen te reanimeren.