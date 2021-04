Zwolle ziet aantal miljoenenwoningen flink stijgen (vooral in deze buurten)

Waar in Zwolle?

De meeste miljoenenwoningen in Zwolle zijn te vinden in de buurt Brinkhoek, aan de noordkant van de stad. Hier verdubbelde het aantal miljoenenwoningen in 2020. Het jaar daarvoor was Binnenstad-Zuid nog de plek in Zwolle wat betreft miljoenenwoningen, maar daar was de ontwikkeling in 2020 minder groot.