Zwolle ziet geen aanleiding tot opheffen noodverordening vanwege boerenprotesten

Boeren stonden bijna de hele maandag met hun trekkers voor de ingang van de distributielocaties van de Albert Heijn aan de Galvaniweg en Jumbo aan de Bohemenstraat in Zwolle. Ze vertrokken pas nadat burgemeester Snijders in ieder geval voor 48 uur een noodverordening in de straten om de locaties van deze bedrijven had afgekondigd. De Mobiele Eenheid was met shovels gekomen om te kunnen ingrijpen en zes personen werden aangehouden.