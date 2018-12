Zwolle ziet heil in boren naar aardwarmte, risico op bevingen ‘zeer beperkt’

Zwolle studeert al een tijd op de mogelijkheden om warmte uit de grond te gebruiken. Dit heet officieel geothermie. Via een buis wordt warm water opgepompt uit diepere aardlagen. Na gebruik in woningen of bedrijven gaat het afgekoelde water weer de grond in. Zo ontstaat een cyclus die een reeks van jaren in stand blijft. Voorwaarde is dat er een ‘warmwaterbel’ op niet al te grote diepte aanwezig is die makkelijk aan te boren is. Dat blijkt het geval in Zwolle-Noord, ter hoogte van het Zwarte Water tussen de Aa-landen en de stadskolk in Stadshagen. Hier is een bron op 2,3 kilometer diepte die benut kan worden.