Zwolle ziet wel wat in meer fruit- en notenbomen

Nog voordat coalitieleider Gerdien Rots (ChristenUnie) haar motie in kon dienen, gaf Dogger aan dat het voor Zwolle geen noviteit is om dit soort bomen te planten. ,,We doen het eigenlijk al steeds vaker. De motie zien we als een aanmoediging. Maar’’, waarschuwde de Swollwacht-bestuurder, ,,het is niet overal mogelijk dit soort bomen te planten. In straten waar veel geparkeerd wordt, kunnen ze voor overlast en schade zorgen.’’