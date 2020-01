Zwolle-Zuid schrikt wakker van ‘aanslag’ op auto

Bewoners van de Staatssecretarislaan in Zwolle-Zuid beleefden een onrustige nacht, nadat onbekenden vermoedelijk met vuurwerk een auto in brand probeerden te steken.

Ruit

Het was vanochtend nog onduidelijk hoe het zit en het waarom van het incident. Doelwit was in elk geval een Volkswagen die geparkeerd stond in de buurt van een van de flats aan de Staatssecretarislaan. Vermoedelijk met een steen gooiden de daders de ruit kapot, waarna - ook vermoedelijk - vuurwerk in de wagen werd gegooid.