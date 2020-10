Zwollenaar 17 keer aangehouden in een maand: ‘Sinds ik die zwarte Mercedes heb, gaan ze helemaal los’

Van probleem­dos­sier naar onmisbaar: hoe Stadkamer Zwolle binnen 5 jaar haar plek veroverde

7 oktober In vijf jaar kan veel veranderen. Het levende bewijs: Stadkamer in Zwolle, voorheen bibliotheek. Dreigende sluiting van wijklocaties, ontslagen en een asbestdebacle leverden directeur Astrid Vrolijk rond 2015 slapeloze nachten op. Ze vertelt over die periode, het enorme verschil met nu (ondanks corona) en hoe Stadkamer in de tussentijd zo succesvol is geworden.