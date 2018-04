Zwollenaar (19) bezwijkt aan verwondingen na steekincident Den Ham

Octrooi beschermt Overijssels plan voor radar in vuilcontainers

3 april Stel: Je hebt een goed plan, wat doe je dan? Dat was de centrale vraag bij een evenement van het Octrooicentrum Nederland, dat vanmiddag 120 vertegenwoordigers van bedrijven uit Gelderland en Overijssel naar het provinciehuis in Zwolle lokte. Daarbij werd onder meer financiële steun toegezegd voor een plan van een bedrijf uit Hengelo voor radar in vuilcontainers.