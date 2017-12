Zwollenaar (25) opgepakt na inrijden op fietsster

Opbrengst actie 'Samen voor de Voedselbank' nóg groter dan vorig jaar

16:59 De actie ‘Samen voor de Voedselbank’ van RTV Oost heeft dit jaar wederom een record aan levensmiddelen opgebracht. Er is in totaal voor 348.000 euro aan levensmiddelen en geldbedragen ingezameld. Dat is 24.000 euro meer dan in 2016.