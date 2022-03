Zwollenaar (26) aangehouden na steekpartij op kruising in Zwolle-Noord

UPDATE | VideoEen 25-jarige man uit Hoogeveen is vanochtend vroeg gewond geraakt bij een steekpartij in Zwolle-Noord. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het incident vond plaats bij de kruising van de Ceintuurbaan. De politie heeft één verdachte aangehouden.

Het onderzoek naar het incident en een tweede verdachte is in volle gang, de omliggende wegen zijn ruim afgezet. De Ceintuurbaan is vanwege het onderzoek dicht voor verkeer. Het is niet duidelijk hoe lang dit nog gaat duren, laat de politie weten.

De hulpdiensten kregen om 6.00 uur de melding van de steekpartij binnen op het kruispunt van de Meppelerstraatweg en de Ceintuurbaan. Een taxibusje dat naar verluidt per toeval dichtbij was, zat onder het bloed. De bestuurder van dit busje heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Het voertuig is inmiddels door de wasstraat gegaan.

Eén slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Midden op de kruising lijkt diegene gewond op de weg te hebben gelegen, gezien de bloedsporen op het asfalt.

Volledig scherm Het kruispunt is ruim afgezet. © Stefan Verkerk

Ruzie

Volgens een getuige zouden er twee mensen ruzie hebben gehad. Dit zou zijn ontaard in een steekincident midden op de doorgaans drukke kruising. De politie kon dit nog niet bevestigen.

De mensen die in de auto zaten die bij het nabijgelegen Esso-tankstation staat, waren mogelijk bij het steekincident betrokken. De politie heeft de boel daar afgezet met lint.

Volledig scherm De Ceintuurbaan, bij de ring in Zwolle Noord, is afgesloten. Dat geldt ook voor de zijwegen die op de kruising uitkomen. © Stefan Verkerk

De kruising is bovendien volledig dicht voor verkeer. Ook de afrit van de A28 bij Zwolle-Noord is door Rijkswaterstaat afgesloten. De Caspar Fagelstraat is daarnaast afgezet door de politie. Af en toe fietst een buurtbewoner voorbij om een kijkje te nemen, maar in de buurt kan niemand komen door de afzettingen. Een medewerker van de McDonald’s die buiten wat papier prikt vormt de uitzondering.

De recherche doet onderzoek naar de bloedsporen in verschillende straten. Een politiehelikopter vliegt boven de kruising, vermoedelijk vanwege het onderzoek. Buurtbewoners van een naastgelegen flat werden wakker en hoorden de politieheli. ,,En dan zie je dit opeens...”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.