Zwollenaar (26) zwaarder gestraft voor dreigen met eerwraak in Lelystad

De 26-jarige Arif C. uit Zwolle, zijn broer Behçet C. (31) uit Utrecht en hun moeder Kibar O. (47) uit Wilnis joegen op 28 juni 2016 de bewoners van een woning aan de Fjord in Lelystad de stuipen op het lijf. De vrouw en haar zonen hoorden die dag van het jongere zusje in de familie dat het slachtoffer uit Lelystad haar had aangerand. Woedend togen ze midden in de nacht naar het huis van de man.