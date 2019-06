Zwollenaar (51) bedreigt groepje mensen met messen in Park de Wezenlanden

Een 51-jarige man uit Zwolle is gisteravond opgepakt voor het bedreigen van een groepje mensen in Park de Wezenlanden. Hij gebruikte daarbij messen.

Gisteravond, ergens tussen 20.00 en 21.00 uur, zat een groepje mensen in het park, toen er een man langskwam. ,,Hij sloeg wat dreigende taal uit, maar ging daarna weer weg’’, vertelt politiewoordvoerder Marloes Ballast. Even later kwam de man weer terug. Toen had hij twee messen bij zich.

Messen

Een van de mensen uit het groepje, een 35-jarige Zwollenaar, wist de messen af te pakken van de man. De mensen belden de politie, waarop agenten de man konden aanhouden. Er is volgens de politie niet bekend waar de mensen precies zaten in het park. Ook kon de politie niet zeggen hoeveel mensen bij het incident betrokken waren.

Bedreiging

In oktober vorig jaar was er ook al een incident in het Zwolse park. Drie jonge mannen werden toen belaagd door zes jongens. Onder bedreiging van een mes moesten ze tassen afgeven, met daarin twee portemonnees en een telefoon. Een van de drie kreeg ook schoppen tegen zijn hoofd en lichaam.

Verontwaardiging

De beroving leidde indertijd tot veel verontwaardiging. Ook omdat duidelijk werd dat er ‘s avonds in het park helemaal geen verlichting brandt. Bij de vijver staat wel een lichtmast, maar die is alleen aan in de winter, als er wordt geschaatst. Lantaarnpalen ontbreken om vleermuizen en nachtvlinders niet te verstoren, gaf de gemeente aan als reden. Dat viel verkeerd bij de fractie van de VVD, die er vragen over stelde aan de wethouder. Fractievoorzitter Thom van Campen stelde dat veiligheid van burgers altijd voorop moet staan.

Verlichting