Zwollenaar (52) de cel in voor grooming en bezit kinderporno

Dat bleek donderdag uit het vonnis van de Zwolse rechtbank. Wim H. verzamelde en verspreidde de kinderporno niet alleen, hij maakte het ook. Zo won hij het vertrouwen van een 15-jarig meisje en wist haar te laten poseren voor de webcam. Die beelden deelde hij in een netwerk. Hij was ook al zo ver dat hij een afspraak wilde plannen met het toen minderjarige meisje om seks te hebben. Volgens zijn raadsvrouw was die afspraak nog niet concreet, maar de rechtbank denkt daar anders over.