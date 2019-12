Zwollenaar (52) opgepakt na ontdekking drugslab in Leeuwarden: lab kon omzet van 360.000 euro per week draaien

VIDEOEen 52-jarige Zwollenaar is vandaag opgepakt vanwege een drugslaboratorium in Leeuwarden. Naast de Zwollenaar werd ook een 37-jarige man uit Leeuwarden aangehouden. De politie deed na de ontdekking in Friesland en in Zwolle op meerdere plekken doorzoekingen.

Het amfetaminelab werd aangetroffen in een loods. De loods bevond zich aan de Ceresweg, op het industrieterrein van Leeuwarden. Het lab was in werking, maar niet in productie op het moment dat de politie het aantrof.

Volledig scherm De politie deelde een foto van het gevonden drugslaboratorium in Leeuwarden. © Politie Friesland

De Zwollenaar werd vanmorgen om 09.00 uur van de weg gehaald, vlak voor Leeuwarden. Hij wordt door de politie gezien als de laborant van het drugslab in Leeuwarden. ,,Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs’’, aldus een politiewoordvoerder van de eenheid Noord-Nederland. Op hetzelfde tijdstip werd de 37-jarige Leeuwardenaar opgepakt. Dit gebeurde in het plaatsje Triemen, een plaatsje in de buurt van Dokkum. De Leeuwardenaar is de huurder van de loods waarin het drugslab werd ontdekt.

Capaciteit

De politie is blij met de ontdekking en spreekt van een grote vondst. Het lab wordt ontmanteld door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) . De LFO schat dat het lab een productiecapaciteit van ongeveer 300 kilo amfetamine per week had. Één kilo amfetamine heeft volgens de politie een waarde van 1200 euro. Per week kon het lab dus goed zijn voor een omzet van maximaal 360.000 euro.

Volledig scherm Op een perceel in het Friese Triemen werd een doorzoeking gedaan. © De Vries Media

Doorzoekingen