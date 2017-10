Zwollenaar (57) de cel in voor bezit en verspreiding van kinderporno

Op de computer van de man stonden 480 afbeeldingen en 253 filmpjes. Het gaat om kinderporno met zeer jonge, Aziatische meisjes. Voor de man was de kinderporno een 'medicijn tegen een storing in zijn hoofd'. Wat John B. niet wist, was dat de Belgische politie hem al enige tijd op het spoor was. Hij had in een chatgesprek met een Belg kinderporno gedeeld.

Dieren

Dat de man van het bezitten en verspreiden van de afbeeldingen een gewoonte had gemaakt, iets dat strafverzwarend is, achtte de rechtbank in Zwolle donderdag ook bewezen. Daarnaast had de man porno van mensen met dieren in bezit, wat ook verboden is. Onderdeel van de voorwaardelijke straf is dat de man een behandeling ondergaat. Ook moet hij controles op zijn computer toestaan.