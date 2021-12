Zwollenaar aangehouden op verdenking inbraken in Harderwijk

Een inwoonster van Harderwijk kwam op vrijdag 3 december aan het eind van de middag thuis en zag dat er in haar woning was ingebroken en dat de woning was doorzocht. De vrouw waarschuwde direct de politie, die een onderzoek startte. Op camerabeelden herkenden zij de verdachte uit Zwolle.

De man is na overleg met de officier van justitie op zaterdagavond 4 december aangehouden. Hij werd ingesloten voor verhoor. Op dinsdag 7 december is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hierna werd de Zwollenaar in bewaring gesteld. In Harderwijk zijn in de afgelopen tijd meerdere woninginbraken geweest. Er is een mogelijke link tussen deze inbraken en de inbraak van vrijdag 3 december. Om dit te kunnen onderzoeken, wordt de verdachte veertien dagen langer vast gehouden.