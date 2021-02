Zwollenaar aangehouden voor beschieten voorbijgangers met gasdrukwapen

Dag na verwoesten­de brand in Laag Zuthem rest alleen een berg verwrongen staal

18 februari Langs de N35 tussen Zwolle en Raalte rest, net voor de brug over het Overijssels Kanaal, alleen een enorme berg verwrongen staal en verbrande materialen. In de loods van de firma Braakman in Laag Zuthem woedde woensdagavond een ferme uitslaande brand. Er is helemaal niets meer over van het gebouw waarin vijf kleine bedrijfjes huisden.