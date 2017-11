Zwollenaar Aïrto verrast coaches 'The Voice' met eigen nummer

videoDe Zwolse zanger Aïrto Edmundo was gisteren te zien in de auditieronde van The Voice of Holland. Met zijn zelfgeschreven nummer 'Tears' kwam hij het podium op. Hij is de eerste kandidaat in de geschiedenis van 'The Voice' die auditie doet met een eigen nummer.