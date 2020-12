Zwollenaar Arjan Bos vertrekt bij TVM verzekeringen

Arjan Bos (51) treedt komend voorjaar terug als CEO van TVM verzekeringen. Bos blijft nog tot 31 augustus 2021 in dienst bij het verzekeringsbedrijf in Hoogeveen om zijn opvolger in te werken.

TVM maakt het afscheid van Bos bekend in een persbericht. Zwollenaar Arjan Bos is sinds 2001 algemeen directeur bij TVM, de verzekeraar voor logistiek en transport. Ook zijn vader Ad Bos was lange tijd leidinggevende bij TVM. Arjan Bos acht de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging. Medewerkers van TVM zijn dinsdag geïnformeerd.

Tijd voor wat anders

Arjan Bos: ,,Na 27 jaar werkzaam te zijn geweest bij TVM, waarvan de laatste 20 jaar als CEO, heb ik de afgelopen periode nagedacht over mijn verdere toekomst. Ik ben daarbij voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat het na zo’n lange termijn past om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dat is goed voor mij persoonlijk, maar ook gezond voor TVM als bedrijf. In overleg met de Raad van Commissarissen heb ik om die reden de beslissing genomen om tijdens de vergadering van de Ledenraad op 8 april a.s. terug te treden als CEO. Op verzoek van de Raad van Commissarissen blijf ik tot 1 september a.s. beschikbaar om onder meer mijn opvolger in te werken.”

Schaatsploeg

Arjan Bos werd een bekende Nederlander toen hij besloot hoofdsponsor te worden van de TVM-schaatsploeg, met winnende schaatsers als Rintje Ritsma en Gerard van Velde. TVM sponsorde de schaatsploeg van 2000 tot 2014. Ook in andere takken van de sportwereld is Bos een graag gezien man. Zo is hij al sinds 2008 bestuursvoorzitter bij Stichting TT-circuit van Drenthe, die het beheer en onderhoud doet van het racecircuit in Assen.