Zwollenaar Aron (24) blijft kalm onder de superstorm op Saba

De schade is groot op het eiland Saba, waar Aron een stage van vijf maanden loopt als docent biologie. ,,Tegen kerst komt hij weer terug. Nee, ik denk niet dat hij eerder terugkomt’’, zegt vader Hoogendoorn. Die 30 uur, dat was spannend. ,,Maar we zijn gelovig, we hadden er vertrouwen in dat het goed zou komen.’’ Ook moeder Annelies (48) was er kalm onder, net als Aron, weet pa Albert.