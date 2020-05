Zwollenaar bedreigd met vuurwapen bij beroving in Nederweert

Stoep te smal voor 1,5 meter richtlijn: voetgan­gers mogen op de weg in Zwolse Vecht­straat

9:15 De stoep in een deel van de Zwolse Vechtstraat is te smal voor de anderhalve meter-richtlijn. Daarom mogen voetgangers vanaf maandag ook op een deel van de weg lopen. Om daarvoor ruimte te creëren komt er voor auto's eenrichtingsverkeer in de winkelstraat.