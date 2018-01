Zwollenaar begint bureau voor bijbaantjes

VideoEen zoektocht naar wat hij wil in het leven is voor de jonge Zwollenaar Luuk Bravenboer (19) voorlopig geëindigd bij een eigen bedrijf. Youngstars heet zijn uitzendbureau, speciaal voor scholieren die op zoek zijn naar een bijbaan. Zijn eerste grote opdracht heeft hij ook al: vakantiewerkers zoeken voor logistiek bedrijf TGN Fritom.

,,Ik ben nou eenmaal een ondernemend type”, zegt Bravenboer over zijn besluit om na zijn havo-examen, vorig jaar, niet direct in een vervolgstudie te stappen, maar de mogelijkheid van een eigen bedrijf te onderzoeken. Eerder al had hij zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. ,,Kort na mijn examen heb ik al mijn eerste jongens uitgezonden.”

Schoonmaken

Inmiddels heeft hij zo’n 25 jongeren aan het werk, waarvan een full time. In de komende zomerperiode verwacht hij circa 100 jongeren te kunnen plaatsen bij TGN Fritom en nog eens 10 bij Floor Protect, voor het schoonmaken van vloeren in scholen.

,,Het is een gat in de markt”, schetst de jonge ondernemer, die eigentijdse methoden als Whats­App groepen gebruikt om leeftijdgenoten te rekruteren en in te zetten. ,,Voor jongeren is het veel gemakkelijker om naar een leeftijdgenoot te stappen voor een bijbaantje.”

Dat hij een tijdelijk voordeel heeft begrijpt Bravenboer. ,,Ik wil er voor zorgen dat ook in de toekomst jongeren in het bedrijf blijven.”

Youngstars richt zich vooral op branches waar jongeren zonder al teveel voorkennis aan de slag kunnen met additioneel werk, zoals in de logistiek, schoonmaak en horeca.

Een samenwerking met het gevestigde bureau Hanzeland Personeelsdiensten in Zwolle stelt Bravenboer in staat te groeien. Het bedrijf regelt voor Youngstars de juridische zaken en helpt ook financieel. ,,Jongeren willen graag per week worden betaald, maar als bedrijf word je zelf pas na 30 dagen betaald. Dat voorfinancieren is voor een 19-jarige een aardige opgave”, aldus directeur-eigenaar Jaap Bolt (61).

Bijvangst

,,Het is fantastisch om zo’n jonge gast te begeleiden”, zegt Bolt. ,,En het is een win-win situatie. De markt voor bijbanen is voor de meeste uitzendbureau’s bijvangst. Het kost veel energie om het goed te regelen. Maar de doelgroep is interessant en voor ons ook van strategisch belang. Door deze samenwerking krijgen we er vroegtijdig zicht op, zodat we ze later naar full time werk kunnen bemiddelen. Ook voor bbl-leerwerktrajecten staan we open.”

Een stabiele organisatie neerzetten voor en door jongeren, dat is wat Luuk Bravenboer dit jaar hoopt te bereiken. Daarna volgt de onvermijdelijke keus: terug naar de schoolbanken of niet. ,,Dat wordt lastig”, weet hij nu al. ,,Het zal niet meevallen om dit uit handen te geven om weer dagonderwijs te gaan volgen.”