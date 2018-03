Zwollenaar begint fietsverhuur met een app

ZwolseDeelfiets.nl is de naam van een nieuw bedrijf dat de verhuur van fietsen met hulp van een app makkelijker wil maken. Initiatiefnemer is de 26-jarige Oumar Sylla. Hij heeft nu nog maar vijf (elektrische) fietsen, maar over een paar jaar moeten dat er 300 zijn.

Sylla is professioneel tolk en heeft nu anderhalf jaar gewerkt aan de voorbereiding voor dit nieuwe bedrijf. ,,Ik ben altijd al ondernemer geweest en dit is een mooie uitdaging." De keus voor Zwolle is gemaakt omdat het zijn woonplaats is en omdat hij weet dat er een markt is voor zijn product. ,,Er is geen marktonderzoek aan vooraf gegaan, maar ik merk dat jongeren steeds minder gaan fietsen. Die kiezen er op hun zeventiende liever voor om een rijbewijs te halen. Dit kan helpen om toch eens vaker voor de fiets te kiezen."

Vooral bedrijven

De Zwolse ondernemer richt zich vooralsnog eerst op bedrijven en hotels. ,,Vooral bedrijven op industrieterrein Marslanden hebben belangstelling. Ook al kom je daar wel met de bus, dan moet je toch een eind lopen voordat je ergens bent. Voor stagiairs bij dit soort bedrijven kan de huurfiets een uitkomst zijn."

De bedoeling is dat er verspreid over de stad meerdere 'droppoints' komen waar mensen fietsen kunnen huren of terugbrengen. ,,We willen wel dat fietsen terugkomen waar ze gehaald zijn. Het is in niemands belang dat er zo'n chaos ontstaat als in Amsterdam, waar een Chinese firma ineens 1.000 fietsen dropte die je overal mocht achterlaten."

App downloaden