Zwollenaar Bertolf Lentink maakt titelsong van ‘Luizenmoeder De Film’: ‘Moest ik een jaar stilhouden’

De Zwolse singer-songwriter Bertolf heeft de titelsong voor Luizenmoeder De Film gemaakt. Het vervolg op de immens populaire serie over de basisschool zou eigenlijk vorig jaar al in première gaan. Maar door corona is de film nu pas voor het eerst te zien op 16 juli. Dus mag Bertolf Lentink nu eindelijk zijn nieuws bekend maken: speciaal voor de film maakte hij Only Together .

Is je titelsong al te horen?

,,Bij filmmuziek zit daar een hele gedachte achter. Luizenmoeder De Film komt nu op 16 juli uit, en dan moet je daar net een paar weken voor gaan zitten. Het is ook niks waard als de titelsong al weken bekend is. Dus ik ben al lang blij dat ik vandaag dit leuke nieuws naar buiten mocht brengen. Het is een vooraankondiging dat volgende week vrijdag Only Together te beluisteren is.’’

Volledig scherm Bertolf in 2019 in Odeon Zwolle bij de start van zijn theatertour. © Frans Paalman

Want zelf weet je dit natuurlijk al een hele tijd?

,,De film is gevoelsmatig wel honderd keer uitgesteld. Het eerste contact met regisseuse Ilse Warringa was al voor corona. Ze stuurde me een dm of ik wel eens filmmuziek had gemaakt. Toevallig had ik toen net met Rob Dekay een lied gemaakt voor Kruimeltje. Ik zong wel niet, maar had het wel geschreven. Dus ik kon schermen met wat ervaring, hahaha. Maar we waren er snel uit. Ik wist echter niet dat het om de titelsong ging.’’

Hoe anders is het schrijven van filmmuziek?

,,Normaal schrijf ik vanuit mijn eigen gevoel. Nu heb ik het script gelezen. Only Together was eigenlijk het eerste dat ik op papier zette. Daarna heb ik nog wel wat dingen uitgeprobeerd. Ook in het Nederlands. Maar de hele soundtrack is uiteindelijk in het Engels. Ook mijn liedje Mary heeft een plek gekregen. En wij als band hebben ook een rol in de film: we spelen Only Together in een scene.’’

Volledig scherm Beeld uit de filmversie van De Luizenmoeder met Ilse Warringa als juf Ank © DFW/Mark de Blok

Dat gaan jullie natuurlijk ook op de première doen?

,,Dat was de bedoeling. Zoveel verplaatsingen geleden. Maar nu komt de film helaas midden in de vakantieperiode uit. De jongens van de band zijn op vakantie. En het is echt geen nummer om akoestisch in m'n uppie te spelen. Het is echt een band-liedje. Ik heb zelf ook vakantie dan. Ik denk wel dat ik naar de première ga. Dat is toch bijzonder. Ik weet de scene waarin Only Together komt, maar niet de hele film. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet.’’

Is het een echt Bertolf-liedje?

,,Ja, dat denk ik wel. Vrolijk. Met een beetje een knipoog naar de sixties/seventies. Het is feelgood. Volgende week vrijdag te horen. Ik hoop dat ik dan ook langs de radiostudio's mag. Maar het loopt nu allemaal echt een beetje vreemd. Mijn zesde album is 28 mei uitgekomen. Ik ben net overal op bezoek geweest. Ik weet niet of ze me weer willen hebben. We hebben zelfs overwogen om Only Together op het album te zetten. Maar dat kon niet omdat de film nog niet uit was. En nu maar goed ook. Een album is voor mij echt een eenheid aan liedjes. Daar was de titelsong een beetje een vreemde eend in de bijt geweest.’’