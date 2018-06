Zwollenaar bij 'Funda van het voetbal' overwint scepsis

Gemist? Wil de miljonair in Zwolle opstaan?

10:00 De kinderen van het Rode Dorp in Deventer leven tussen hoop en vrees, nu ze te horen hebben gekregen dat hun buurtzwembad van de openbare weg gehaald moet worden. In Zutphen heeft niemand meer zin in een kermis in de binnenstad, terwijl landgoed Erica in Nunspeet het huis van de Flodders doet verbleken. Een overzicht van de opvallendste berichten van deze week.